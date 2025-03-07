Более 100 км автодорог отремонтируют в Брянской области

Более 100 км трасс отремонтируют в Брянской области по новому нацпроекту в 2025 году. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

По новому национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в 2025 году в Брянской области пройдёт масштабное обновление магистралей. Специалисты отремонтируют свыше 100 километров автодорог и три моста. Также в этом году начнётся модернизация ещё одного мостового сооружения.

Всего в 2025 году по различным программам планируют привести в порядок свыше 485 километров автодорог.