2026, 25 марта 17:39

Более 110 тысяч тонн снега вывезли из Брянска за зиму. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

На совещании при главе городской администрации Александре Макарове подвели итоги работы дорожного управления Брянска минувшей зимой. Директор управления Михаил Кастюшин доложил, что несколько месяцев брянские дорожники работали посменно без выходных. Из областного центра самосвалы вывезли более 110 тысяч тонн снега. Для борьбы с гололёдом на улицы высыпали 32 тысячи кубометров песко-соляной смесью.

«В арсенале дорожного управления было 125 единиц спецтехники: КДМ, трактора, погрузчики, самосвалы и экскаваторы. 136 человек убирали снег на тротуарах и остановках общественного транспорта, обрезали упавшие деревья, очищали ливневую канализацию», — рассказал Михаил Николаевич.

Кроме того, зимой бригады дорожного управления восстанавливали повреждённый асфальт с помощью рециклеров и «Кохера». Они «залатали» более 2,5 тысяч квадратных метров асфальта.