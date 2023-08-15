Более 130 мероприятий для молодежи прошло в Брянске

В прошлом году для молодежи в Брянске организовали более 130 мероприятий. Об этом сообщили в городской администрации.

О повышении социальной активности молодежи говорили на совещании в горадминистрации Брянска. ,

Более четверти населения Брянска — 102 830 человек — составляет молодежь. Ежегодно в областном центре для ее представителей проходит более 130 мероприятий. Также для поддержки одаренных ребят действуют пять муниципальных стипендий в номинации «Молодёжные общественные номинации».

Кроме того, для волонтеров прошло более 35 мероприятий. В них поучаствовали свыше 1 100 человек. ВСего в Брянске работ 52 школьных, 17 студенческих, а также шесть волонтерских отрядов на базе общественных организаций и пять — на базе предприятий города Брянска.