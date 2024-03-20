Более 14 млн сеянцев ценных пород готовы к посадке в брянских лесах

Более 14 млн сеянцев ценных пород деревьев готовы к посадке в брянских лесах. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Брянские лесоводы готовы начать весенний лесокультурный сезон. Посадочным материалом их обеспечили арендаторами лесных участков. В минувшем году они вырастили более 14 млн сеянцев хозяйственно-ценных пород.

Посадочный материал хранят в ледниках. Они расположены Брасовском, Карачевском, Клетнянском, Клинцовском, Навлинском, Почепском, Суземском, Учебно-опытном лесничествах. Там посадочный материал может храниться до конца мая, не позволяя почке расти.