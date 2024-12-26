Более 140 катков и хоккейных кортов будет работать зимой в Брянской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

На оперативном совещании в областном правительстве обсудили подготовку спортобъектов ближайшей зимой.

Директор департамента физической культуры и спорта Брянской области Максим Рудин уточнил, что в холодный сезон в регионе будут работать 419 спортивных объектов на открытом воздухе, в том числе 78 хоккейных кортов, 73 катка и 268 лыжных трассы.

Также в Брянской области работает 13 ледовых дворцов. Там организованы массовые катания на коньках.