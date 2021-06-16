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Более 148 тысяч брянцев привились от коронавируса

2021, 16 июня 13:00 Общество
Более 148 тысяч брянцев привились от коронавируса
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Брянский оперштаб обновил статистику вакцинации против коронавируса.

148 415 жителей региона сделали прививку от COVID-19. Таковы данные на 16 июня.

Прививочная кампания в регионе продолжается.

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