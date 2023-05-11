Более 18 квадратных метров дороги отремонтировали горячим асфальтом в Брянске за месяц. Об этом рассказали в городской администрации.

Дорожное управление областного центра занимается локальным ямочным ремонтов. С 6 апреля по 10 мая горячим асфальтом залили 18,8 тысячи квадратных метров дефектов на проезжей части. В том числе 11,6 тысяч квадратных метров — «большими картами».

В планах у дорожного управления заасфальтировать более 38 тысяч квадратных метров дорог по всему городу.