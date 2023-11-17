Более 20 квартир для брянских сирот купит мэрия в новой многоэтажке

Город планирует купить 23 квартиры для детей-сирот в новой многоэтажке Брянска. Об этом сообщили в городской администрации.

Для брянских детей-сирот в этом году мэрия купила 63 квартиры. Ещё 23 помещения приобретет муниципалитет в доме по улице Строкина,8 на территории старого аэропорта.

В октябре белорусский инвестор безвозмездно передал 15 квартир для брянских сирот. Ещё 23-и он продаст по льготной цене в 35 729 рублей за квадратный метр. Одна квартира обойдётся примерно в 1,179 млн рублей.