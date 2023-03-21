Более 20 млн рублей потратят на благоустройство брянского сквера имени Пушкина

Более 20 млн рублей потратят на благоустройство сквера имени Пушкина в Брянске, сообщил глава городской администрации Александр Макаров.

В этом году в Брянске благоустроят сквер имени Пушкина по программе «Комфортная городская среда». Подрядчиком по итогам торгов стала компания «КБК-Строй».

«Сумма контракта — чуть больше 20 млн. рублей, он рассчитан на 120 дней. За это время предстоит облагородить территорию тротуарной плиткой, установить лавочки, урны и новые фонари. Подрядчик рассчитывает приступить к работам в конце апреля-начале мая», – подчеркнул Александр Макаров.

Сквер победил в рейтинговом голосовании. Весной прошлого года его поддержали 25 306 жителей Брянска.