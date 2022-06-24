Более 200 тысяч квадратных метров травы выкосили в Брянске

Ежедневно на покос выходят 25 человек.

За неделю в Брянске выкосили более 200 тысяч квадратных метров травы. Об этом сообщили в горадминистрации.

Ежедневно сорную растительность рабочие убирают на разделительных полосах автодорог и в скверах. К этой работе привлекают до 25 человек.

В пятницу траву косили у памятника лётчикам, скверах Тютчева и Камозина, на улицах Авиационной, Советской, Флотской, Литейной, по проспекту Московскому и на дороге–защитной дамбе «Брянск–1 — Брянск–2».