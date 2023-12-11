Более 24-х тонн снега убрали с улиц Брянска за пару недель

Более 24-х тонн снега убрали дорожники с улиц Брянска с конца ноября. Об этом сообщили в городской администрации.

Коммунальные службы продолжают убирать снег с улиц Брянска. За минувшие выходные с дорожники вывезли 2 932 тонны снега. С утра понедельника на работу выехали 22 комбинированные дорожные машины, девять тракторов, пять погрузчиков, пять самосвалов и восемь грейдеров.