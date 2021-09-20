Более 3 тысяч брянских полицейских обеспечивали порядок на выборах

Нарушений порядка в дни голосования не выявлено.

Более 3 тысяч полицейских следили за порядком с 17 по 19 сентября, во время выборов депутатов Государственной Думы и представительных органов власти муниципальных образований.

Правоохранители работали во взаимодействии с территориальными избирательными комиссиями, региональным подразделением Росгвардии, работниками частных охранных организаций и общественниками. Сотрудники ГИБДД обеспечивали безопасность дорожного движения у избирательных участков.

Нарушений общественного порядка в дни голосования не выявлено.