Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
ЖКХ

2026, 30 марта 11:50
Более 4000 человек поучаствовали в субботнике в Брянске
Источник фото

Более 4000 человек поучаствовали в первом весеннем субботнике в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. 

 

В субботу, 28 марта, в Брянске прошёл первый весенний общегородской субботник. К уборке присоединились чиновники, сотрудники предприятий, школ, детских садов.   Они очищали зелёные зоны от прошлогодней листвы, мусора, обломанных веток, накопившийся за зиму. Также порядок навели на Бежицком пляже. Свалки убрали на пустырях в районе улиц Чапаева, Красных Партизан, Олега Кошевого, Дзержинского, Белорусской, Харьковской, Литейной, Почтовой, Дружбы, Бежицкой и проезда Федюнинского.

Всего в субботнике  приняли участие 4140 человек. Они убрали 917 кубометров мусора.

 

Метки: ,
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (14654) брянск (6880) ДТП (2705) ГИБДД (2246) прокуратура (2065) уголовное дело (2027) Александр Богомаз (1935) суд (1787) авария (1647) мчс (1512) коронавирус (1272) умвд (1054)