Более 4000 человек поучаствовали в субботнике в Брянске

2026, 30 марта 11:50

Более 4000 человек поучаствовали в первом весеннем субботнике в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В субботу, 28 марта, в Брянске прошёл первый весенний общегородской субботник. К уборке присоединились чиновники, сотрудники предприятий, школ, детских садов. Они очищали зелёные зоны от прошлогодней листвы, мусора, обломанных веток, накопившийся за зиму. Также порядок навели на Бежицком пляже. Свалки убрали на пустырях в районе улиц Чапаева, Красных Партизан, Олега Кошевого, Дзержинского, Белорусской, Харьковской, Литейной, Почтовой, Дружбы, Бежицкой и проезда Федюнинского.

Всего в субботнике приняли участие 4140 человек. Они убрали 917 кубометров мусора.