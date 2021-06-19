Более 42 тысяч брянцев заразились коронавирусом

С начала пандемии в регионе 42 026 человек заразились COVID-19, выздоровели – 40 804, умерли – 396.

Ещё пять жителей Смоленской области скончались от коронавируса Федеральный оперативный штаб обновил данные о распространении коронавируса на территории Смоленской области. На территории Смоленской области за минувшие сутки выявили еще 106 новых случаев заболевания коронавирусом. С начала пандемии в регионе коронавирус подтвердился у 32 725 человек. 71 смолянин выздоровел за минувшие сутки. Общее число выздоровевших после коронавируса смолян достигло 30 608. Ещё пять смолян

Огонь уничтожил баню в смоленском поселке Батюшково Вечером 18 июня на улице Дачной в поселке Батюшково Гагаринского района произошел пожар на одном из участков, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Хозяева протопили печь в бане и ушли заниматься хозяйственными делами в дом. О том, что в бане произошел пожар, им сообщили соседи, которые увидели возгорание. Они вызвали пожарных. К месту

Будем здоровы! Смоленская областная больница: будущее начинается сегодня. Где находится Смоленская областная клиническая больница и что собой представляет это лечебное учреждение, известно едва ли не всем смолянам. Многие проходили здесь лечение или навещали родных и знакомых, которым медработники СОКБ оказывали помощь в стенах клиники. В этом году учреждение отметит 78-летнюю годовщину со дня своего образования. Солидный возраст

Особая награда Спикер облдумы Игорь Ляхов получил медаль имени Ивана Бунина. 7 июня 2021 года председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов удостоен медали имени великого русского писателя и поэта, лауреата Нобелевской премии Ивана Бунина за активную поддержку литераторов и весомый вклад в укрепление культурных связей Смоленской области с регионами России и ближнего зарубежья. Личный вклад Церемония вручения

27 градусов тепла ожидают жителей Смоленской области в четверг Пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области рассказала, какая погода ожидает смолян в четверг, 17 июня. В этот день в Смоленской области ожидается небольшая облачность, но по-настоящему летний денёк. Без осадков. Ветер ночью переменных направлений, днем северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха по области: ночью +7°C…+12°C, днем +22°C…+27°C. В Смоленске: ночью +9°C…+11°C, днем +24°C…+26°C. Атмосферное давление