Более 44 тысяч брянских школьников поучаствовали в онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги». Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.
Накануне завершилась всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги». Онлайн-состязание проходило на образовательной платформе Учи.ру.
Проверить знания правил дорожного движения бесплатно смогли школьники с 1 по 9 классы. В Брянской области в олимпиаде приняли участие 44 427 детей.
«Очень понравилось отвечать на вопросы олимпиады, которые представлены в форме игры с заданиями. Они совсем несложные, но над некоторыми нужно было подумать. Особенно интересные были задания про то, как правильно пользоваться электросамокатами – я люблю на них кататься. Я закрепил свои знания ПДД и знаю, как вести себя в транспортной среде безопасно», – рассказал ученик 4 «Б» класса школы №6 города Брянска Никита.
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