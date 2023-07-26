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Более 45 литров крови отправили из Брянска в новые регионы

2023, 26 июля 13:46 Общество
Более 45 литров крови отправили из Брянска в новые регионы
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Ещё более 45 литров донорской крови отправили из Брянска в новые регионы России. Об этом рассказали  в аккаунте региональной станции переливания крови в ВКонтакте. 

В очередную служебную командировку в новые регионы России отправились сотрудники Брянской областной станции переливания крови. Они откликнулись на просьбу от коллег и отвезли более 45 литров эритроцитсодержащих сред. В учреждении поблагодарили за помощь доноров.

На прошлой неделе, Брянскую областную станцию переливания крови 416 человека. Из них 34 – стали донорами впервые. Специалисты заготовили 248 литров цельной крови и 124 литра плазмы.

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