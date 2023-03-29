Более 47 километров тротуаров модернизируют в Брянске

В этом году в областном центре обновят и построят свыше 47 километров тротуаров. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В Брянске в текущем году при капитальном ремонте дорог по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» обновят или построят более 47 километров тротуаров. Так, дополнительную пешеходную дорожку на улице Молодой Гвардии на участке от улицы Ново-Советской до улицы Дружбы попросили построить жители. Также новый тротуар появится от дома №24 до №34 по улице Красных Партизан, на улице Ново-Советской, по проезду Антоновскому и по улице Антоновка.