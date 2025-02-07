Более 500 подъездов Брянска открываются дистанционно при ракетной опасности

Более 500 подъездов Брянска открываются диспетчером дистанционно при ракетной опасности. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
В 175 домах Брянска входные двери теперь открываются автоматически. При поступлении сигнала о ракетной опасности диспетчер единой дежурно-диспетчерской службы в компьютерной программе кликает на специальную кнопку. Через несколько секунд магнитные замки на 557 подъездах размыкаются. Они остаются открытыми 60 минут. Но интервал может корректировать оператор ЕДС.
Такое решение принял оперативный штаб по проведению контртеррористической операции в Брянской области. Прохожие смогут оперативно спрятаться в ближайших подъездах от взрывов.
В настоящее время автоматически открываются подъезды, на которых установлены домофоны провайдера «Дом.ру». Вскоре к ним добавят те, в которых есть входы в укрытия и подвалы.
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