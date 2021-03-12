Более 53 тысяч брянцев прошли первый этап вакцинации

По состоянию на вчера вакцинацию первым компонентом отечественной вакцины от коронавиурса «Спутник V» прошли 53 100 жителей Брянской области. Об этом сегодня сообщил региональный оперштаб по противодействию распространению коронавируса на Брянщине.

Около 5 тыс. железнодорожников на МЖД прошли вакцинацию против Covid-19 На Московской железной дороге проходит прививочная кампания против коронавирусной инфекции «Covid-19». По оперативным данным, отечественную двухкомпонентную вакцину «Спутник V» поставили 4926 работникам железнодорожного транспорта. В первую очередь прививку делают сотрудникам, обеспечивающим безопасность движения поездов – проводникам пассажирских вагонов, диспетчерам, локомотивным бригадам, представителям инфраструктурного комплекса. На МЖД в учреждениях сети «РЖД-Медицина» действует 21 пункт вакцинации. Вакцинация

Литературная аллея На карте Смоленска может появиться ещё одна достопримечательность – аллея в честь известных прозаиков и поэтов, чья судьба неразрывно связана со Смоленщиной. Эта тема обсуждалась в ходе мартовского приёма граждан, который председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов провёл в региональной Приёмной Президента РФ. Заручиться поддержкой Одними их тех, кто пришёл на приём, были архитектор Наталья

Мяч в игре В областном центре развивают баскетбол. В Смоленске 3 и 4 марта прошёл баскетбольный турнир для школьников 7-9 – х классов. Мероприятие состоялось в рамках соглашения о сотрудничестве между Федерацией баскетбола области и школьной лигой «Локобаскет», подписанного ранее при содействии регионального отделения «Единой России». Быстрее, выше, сильнее К организаторам и участникам обратился председатель регионального парламента, руководитель

Смоленскэнерго предлагает потребителям новую услугу «Опиловка веток и спил В списке дополнительных услуг, которые филиал «Россети Центр Смоленскэнерго» предоставляет своим клиентам в ноябре 2020 года появилась новая услуга «Опиловка веток и спил деревьев». Это процесс частичной обрезки ветвей деревьев или крупных кустарников для формирования очертаний в практических и декоративных целях. Опиловка веток или кронирование рекомендуется для уменьшения парусности, при усыхании кроны, заболеваниях растений, облагораживания

В Смоленске в результате пожара сгорела веранда 9 марта около восьми часов утра в Смоленске на улице Нижнерославльской произошел пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Хозяин одной из квартир двухквартирного дома на улице Нижнерославльской в Смоленске почувствовал едкий запах дыма. Когда источника дыма у себя дома он не нашел, мужчина не на шутку испугался и поспешил в соседнюю квартиру,