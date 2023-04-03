Более 560 дворов благоустроили на Брянщине за шесть лет

Более 560 дворов благоустроили в Брянской области за шесть лет по федеральному проекту. Об этом рассказал в своём телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз.

С 2016 года в Брянской области реализуют проект «Формирование комфортной городской среды». Объекты благоустройства выбирают сами жители. В рейтинговых голосованиях и общественных обсуждениях поучаствовали более 600 тысяч жителей.

«За шесть лет на проект направлено 2 029 млн рублей, в том числе 1 865 млн рублей — федеральных средств. Благоустроено 568 дворовых и 215 общественных территорий. В реализации программы приняли участие 37 муниципальных образований, жители 947 многоквартирных домов повысили свой уровень проживания», – уточнил Александр Богомаз.

В этом году в регионе благоустроят 32 общественных и 128 дворовых территорий.