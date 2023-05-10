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Более 600 брянских полицейских охраняли порядок в День Победы

2023, 10 мая 11:24 Общество
Более 600 брянских полицейских охраняли порядок в День Победы
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В День Победы более 600 полицейских Брянской области охраняли порядок. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

9 мая в Брянской области прошли праздничные мероприятия в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В них участвовали около 7000 граждан. 

Порядок обеспечивали более 600 сотрудников органов внутренних дел. Грубых нарушений общественного порядка не произошло.

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