В школе №21 в Брянске к юбилею отремонтируют крышу и спортзал

2026, 16 июля 11:49

В школе №21 в Брянске к юбилею отремонтируют крышу и спортзал. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В 2027 году школе №21 в Бежицком районе Брянска исполнится 60 лет. Юбилей учебное заведение встретит обновлённым.

В июне в школе стартовал ремонт. Строители обновляют кровлю и спортивный зал. Их ремонтировали более 30 лет назад.

«Строители трудятся быстро и качественно. Мы успешно пережили сильные ливни, в этот критический для здания момент подрядчик смонтировал плёнку, и никаких протечек не было допущено. Сейчас строительство крыши вступает в финальный этап», — отметила директор школы Елена Ефимова.

К новому учебному году также преобразится спортивный зал. Рабочие отремонтируют стены, смонтируют новые светильники, уложат специальное покрытие на пол.

Также, в школе планируют обновить уличную спортплощадку для занятия баскетболом, футболом и волейболом. Для этого школа №21 принимает участие в программе «Инициативного бюджетирования».