Байкер пострадал в ДТП накануне в Брянске

2026, 10 июля 14:11

Байкер пострадал в ДТП накануне в Брянске. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

Авария произошла 9 июля на проспекте Станке Димитрова в Брянске. 22-летний водитель не справился с управлением мотоцикла Yamaha. Он наехал на бордюрный камень разделительного газона и опрокинулся. Байкера с травмами доставили в больницу.

Полицейские выяснили, что за последние два года водитель шесть раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.