Более 90 млн рублей потратят на благоустройство дворов в Брянске

Более 90 млн рублей потратят на благоустройство пяти дворов в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.

В Брянске капитально ремонтируют дворы. Так, благоустройство стартовало в Советском районе на территории между проспектом Ленина и улицы Горького. Рабочие заасфальтируют здесь все дороги, построят детскую и спортивную площадки, а также футбольное поле.

А во дворе домов по улице III Интернационала специалисты уже заменили покрытие на дорогах и тротуарах, установили бордюры. На обновлённой детской площадке уложили резиновая плитка. Подрядчику ещё предстоит построить волейбольную и баскетбольную площадки, футбольное поле, а также провести озеленение, установить лавочки и урны.

Кроме того, работы уже завершились на улице Красных партизан в Фокинском районе Брянска. Всего в этом году преобразятся пять дворов в Советском, Бежицком и Фокинском районах. На это потратят более 90 миллионов рублей.