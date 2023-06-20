Более 95 тысяч брянцев проголосовали за объекты благоустройства

Более 95 тысяч брянцев проголосовали за благоустройство территорий в будущем году. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Полтора месяца проходило онлайн-голосование по выбору объектов программы «Формирование комфортной городской среды» на 2024 год. В нём поучаствовали более 95 тысяч жителей Брянской области.

Больше всего поддержки получила территория у воинского мемориала по улице Почтовой в Брянске. Она набрала 23 383 голоса. 5 517 человек проголосовали за парк «Березовая роща» по улице Красной в Новозыбкове. Тройку лидеров замыкает территория памятника «Героям Отечества» в Клинцах, набравшая 4 956 голоса.

В пятёрку также вошли третий этап реконструкции городского парка в Дятьково и общественная территория на улице Суворова в Унече.