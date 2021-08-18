Более 97% брянских школьников уже получили единовременную выплату

Большинство заявлений на выплаты поступило через портал госуслуг.

За месяц в Брянской области приняли заявления на предоставление выплаты почти 157 тысячам детей к новому учебному году, это 97,3% от запланированного. Все доставочные и платежные документы уже сформированы.

«Под пристальным вниманием были выплаты детям, находящимся под опекой. Отделением Пенсионного фонда России по Брянской области проведены специальные мероприятия для обеспечения выплат таким детям, чтобы их тоже заранее, без суеты, подготовили к новому учебному году. Заявления приняты на 1687 ребятишек, которые воспитываются в опекунских семьях, и на 284 ребенка, находящихся под опекой в пяти социальных учреждениях Брянщины», – отметила управляющий региональным Отделением ПФР Татьяна Серяк.

Всего на выплату в размере 10 тысяч рублей могут претендовать почти 160 тысяч брянских детей.

Заявление на единовременную выплату можно подать до 1 ноября 2021 года.