Более четырёх километров трассы Комаричи – Кокино отремонтирую по нацпроекту

2026, 30 апреля 13:20

Более четырёх километров трассы Комаричи – Кокино отремонтирую по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В план ремонта по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в 2026 году вошла трасса Комаричи – Кокино в Комаричском районе. 4,1 километра дороги обновит подрядная организация АО «Брянскавтодор».

Специалисты используют технологию холодной регенерации – старое покрытие станет компонентом для нового. Также рабочие отремонтируют водопропускные трубы и укрепят обочины. В зав решении подрядчик установит новые дорожные знаки и нанесёт разметку.

Ремонт будут проводить на одной половине проезжей части при движении транспорта на другой.