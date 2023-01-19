Более четырёх тысяч брянцев искупались в купелях

В Крещенскую ночь в купели Брянской области окунулись более четырёх тысяч жителей. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Традиционные крещенские купания прошли ночью в Брянской области. Напомним, в регионе оборудовали 56 купелей. Безопасность граждан обеспечивают более 400 правоохранителей, спасателей и медиков.

В ночь с 18 на 19 января в крещенскую воду окунулись более 4 тысяч жителей. Несчастных случаев не зарегистрировано. Купания завершатся вечером 19 января.