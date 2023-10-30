Более двух тысяч малышей родились на Брянщине за три месяца

Более двух тысяч малышей родились в Брянской области в третьем квартале. Об этом сообщили в региональном управлении ЗАГС.

Свыше двух тысяч свидетельств о рождении выдали сотрудники отделов ЗАГС Брянской области в июле, августе и сентябре этого года. Так, в регионе родились 1055 мальчиков. Чаще всего родители их называли Михаил, Александр, Артём, Тимофей и Матвей. Девочек на свет появилось 988. Самыми популярными именами стали — София , Ева, Василиса, Варвара и Милана