Более километра трассы отремонтировали в Выгоничском районе по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В Выгоничском районе завершается капитальный ремонт трассы «Брянск-Новозыбков»-Кокино-Скуратов. 1,3 километра дороги привёл в порядок подрядчик ООО «СпектрБрянскСтрой».

Рабочие расширили проезжую часть с шести до семи метров и уложили новое асфальтобетонного покрытия. Также здесь построили тротуары, установили новое

электроосвещение и удерживающее пешеходное ограждение. Специалисты смонтировали водопропускную трубу и водосбросные лотки. Вместо старого тросового ограждения поставили новое барьерное. Также нанесена пластиковая разметка и установлены дорожные знаки.

Ремонт сделан по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».