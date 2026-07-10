Наряд ДПС в Брянске задержал мотоциклиста без водительских прав

2026, 10 июля 09:46

Наряд ДПС в Брянске задержал мотоциклиста без водительских прав. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

7 июля на проспекте Станке Димитрова в Советском районе города Брянска сотрудники дорожно-патрульной службы подали сигнал об остановке мотоцикла Suzuki GSX-R 750. Но водитель требования правоохранителей не выполнил. Он попытался скрыться, неоднократно допустив нарушения Правил дорожного движения.

Стражам порядка удалось задержать байкера. Права управления транспортными средствами у 32-летнего водителя не было.

На нарушителя инспекторы составили 10 административных материалов, в том числе за проезд на запрещающий сигнал светофора и движение по встречной полосе. Мотоцикл отправили на штрафстоянку.