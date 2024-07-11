Более ста подростков работают летом в Унечском районе

Более ста подростков работают летом подсобными рабочими и вожатыми в Унечском районе. Об этом рассказали в региональном департаменте социальной политики и занятости населения.

В рамках программы «Содействие занятости населения и государственное регулирование социально-трудовых отношений и охраны труда в Брянской области» в регионе подростков в возрасте от 14 до 18 лет устраивают на работу в каникулы. Так, центром занятости Унечского района помог с трудоустройством на два месяца лета 112 ребятам. Они исполняют обязанности подсобных рабочих и вожатых в лагерях в школах, техникумах и на предприятиях.

Так, подростки занимаются благоустройством территорий, уходом за растениями, уборкой мусора, мелким ремонтом школьной мебели. Ребята получают зарплату не ниже МРОТ пропорционально отработанному времени.