Более трёх километров трассы реконструировали в Трубчевском районе по федеральной программе. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В Трубчевском районе завершилась реконструкция участка трассы Яковск-Копылин. Подрядная организация ООО «Дубровкаагропромдорстрой» обновила свыше трёх километров дороги.

Рабочие обустроили новую дорожную одежду из песка и щебня, а затем уложили двухслойное асфальтобетонное покрытие. Также специалисты отремонтировали водопропускные трубы, установили новые дорожные знаки и нанесли разметку.

Дорога ведет к крупному сельхозпредприятию. Ремонт сделали по федеральной программе «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях».