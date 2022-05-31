Более восьми тысяч брянских девятиклассников сдали экзамен по обществознанию

Он стал самым массовым предметом по выбору.

Брянские девятиклассники сдали ОГЭ по обществознанию. В нём участвовали более восьми тысяч школьников. Этот экзамен стал самым массовым предметом по выбору.

А в первый день лета девятиклассники регионе будут сдавать четыре предмета по выбору: историю, физике, биологии и химии.