«Большой литературный прорыв»: ВРНС взял под крыло брянский проект «ПРОгород»

Всемирный Русский Народный Собор официально поддержал брянский литературный проект «ПРОгород», открыв новую главу в истории этого уникального культурного явления. Теперь международный конкурс, зародившийся в Брянске и уже завоевавший сердца писателей из десятков регионов и стран, получил признание на высоком общественном уровне.**

По словам заместителя Главы ВРНС Михаила Иванова, на сегодняшний день одной из ключевых задач является воспитание экологически ответственного поколения.

«Это не просто знак внимания, а настоящий прорыв для нашего проекта. Поддержка ВРНС поможет привлечь еще больше талантливых авторов и расширить географию участников», — делится основатель конкурса, брянский поэт и журналист Юлия Иванова.

«ПРОгород» уже стал настоящим литературным мостом, соединяющим творческих людей из России, Беларуси, Казахстана, Германии, Израиля и других стран. Только в прошлом сезоне организаторы получили около 300 заявок из 65 регионов России и семи зарубежных государств.

Проект выделяется своим фокусом на редких сегодня жанрах — производственной прозе и научной фантастике. «В эпоху технологического прорыва нам особенно важно возрождать интерес к этим направлениям литературы. Без фантастов нет прогресса — они первыми мечтают о том, что инженеры воплощают в жизнь», — отмечают члены экспертного жюри.

Конкурс проводится в трех номинациях: «Аллея прозы» для авторов производственных рассказов и научной фантастики, «Поэтический проспект» для поэтов и «Арт-пространство» для художников-иллюстраторов. По итогам каждого сезона издается книга с лучшими работами участников.

«ПРОгород» уже успел стать стартовой площадкой для многих начинающих писателей. Победа в этом конкурсе становится не только признанием таланта, но и пропуском в мир большой литературы.

Поддержка ВРНС — организации, объединяющей представителей всех ветвей власти, общественных организаций, деятелей науки и культуры — открывает перед проектом новые горизонты и подтверждает его значимость для культурного пространства России.

Источник – сайт МК в Брянске