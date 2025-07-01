Браки с 16 лет: спасение семейных ценностей или путь к семейным катастрофам?

Председатель движения «Россия православная» Михаил Иванов предложил снизить брачный возраст до 16 лет, объясняя это заботой о «тысячах юных девочек», которые становятся матерями, но не могут получить господдержку.

Сайт АиФ-Брянск пообщался с экспертами – оказалось, они настроены скептически. Медики уверены: никакого всплеска подростковых беременностей в области нет, это единичные случаи. «Детей нужно учить планированию беременности, а не толкать под венец!», — считает психолог Мария Шеремет.

Особенно остро встаёт вопрос после недавней трагедии в Дубровке, где подросток напал на свою несовершеннолетнюю девушку с ножом. Суд приговорил «юного Отелло» к почти трём годам условно.

Кстати, на прошлой неделе брянские депутаты ввели штрафы за принуждение к абортам — до 100 тысяч рублей для организаций. Видимо, демографию решили поднимать всеми способами.