Брасовские пожарные прошли испытания в теплодымокамере
Тренировка проходила в приближенных к реальности условиях.
Для совершенствования умений и профессиональных навыков сотрудников газодымозащитной слубжбы регулярно проводятся мероприятия и тренировки.
12 августа брасовские газодымозащитники прошли испытания в условиях максимально приближенным к реальной боевой работе при пожаре.
Задание, в котором надо было потушить условный пожар, преодолеть препятствия и спасти условных пострадавших, они успешно выполнили.
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