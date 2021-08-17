Брянца осудят за разбойное нападение

Мужчина напал на девушку и обокрал ее.

12 июня 2021 года брянец, находясь в нетрезвом состоянии, в Володарском районе Брянска преследовал девушку, а потом напал на нее. Разбойник украл у жертвы сумку, в которой лежал телефон и другие вещи. Ущерб составил более 14 тысяч рублей.

В отношении жителя Брянска возбудили уголовное дело.

Теперь мужчина может сесть в тюрьму на 10 лет.