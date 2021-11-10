Брянцам обещают авиасообщение с Архангельском и Махачкалой

Новые направления планируют открыть в следующем году.

Росавиация опубликовала список субсидируемых маршрутов на 2022 год. В него без изменений вошли Сочи, Краснодар, Геленджик, Казань, Санкт-Петербург, Волгоград, Минеральные Воды и Калининград.

Как сообщает группа Международного аэропорта Брянск, возможно увеличение числа рейсов в Северную столицу и Краснодар.

Также планируются два рейса S7 в неделю в Анапу, еще по два – в Архангельск и Махачкалу авиакомпании «РусЛайн».