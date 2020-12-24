Брянцам продили «молодежный» возраст

К возрасту, до которого жители Брянщины считаются молодежью, добавили, как и ранее к пенсионному, пять лет.

На состоявшемся вчера пленарном заседании Госдума приняла закон о молодежной политике, согласно которому россияне, включая брянцев, считаются молодыми в возрастном диапазоне от 14 до 35 лет. Ранее верхний предел этого диапазона составлял 30 лет.

Практический смысл закона в том, что расширение возрастного диапазона автоматически расширяет и аудиторию, которая вправе претендовать на меры поддержки, предусмотренные законодательством всех уровней для молодежи.

Связано ли это решение депутатов с имевшим место ранее увеличением пенсионного возраста также на пять лет, информации нет.