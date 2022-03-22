Брянцам в воскресенье не будут выдавать регистрационные знаки и права

Оборудование федеральной информационной системы Госавтоинспекции отключат на шесть часов.

В воскресенье, 27 марта, с 9 до 15 часов в подразделениях ГИБДД Брянской области инспекторы не будут регистрировать автомобили жителей и выдавать водительские удостоверения.

Это связано с проведением технических работ. Оборудование федеральной информационной системы Госавтоинспекции будет отключено.

В ГИБДД рекомендуют выбрать другое удобное время для посещения.