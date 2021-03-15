Брянцам хотят предоставлять налоговый вычет за оплату занятий спортом детей

Максимальная сумма НДФЛ в возврату планируется в размере 15 600 рублей.

Депутаты Госдумы подготовили поправку в законодательство, которая даст жителям всей страны, включая брянцев, право на налоговый вычет за оплату занятий спортом своих, а также усыновленных и подопечных детей. Предполагается, максимальная сумма расходов, попадающих под вычет, составит 120 тыс. рублей в год, а налога к возврату, соответственно, 15 600 рублей.

Ввести эту льготу депатуты хотят, чтобы популяризировать занятий спортом, в том числе детей и молодежи.

Минспорта должно подготовить список организаций, услуги которых будут попадать под вычет. Планируется отнести к набору этих услуг не только сами тренировки, но и проведение спортивных мероприятий в рамках комплекса ГТО.