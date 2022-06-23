Брянцев досмотрят перед мероприятиями фестиваля «Славянское единство»

Жителей региона также просят воздержаться от использования квадрокоптеров.

Сотрудники УМВД России по Брянской области во взаимодействии с другими правоохранительными структурами предпримут необходимые меры для поддержания общественного порядка во время Международного фестиваля славянских народов «Славянское единство – 2022». Фестиваль пройдет с 24 по 26 июня.

Жителям и гостям Брянска рекомендуют заблаговременно прибывать на место проведения мероприятий, заранее ознакомиться с местами расположения парковок, рассчитать время движения на общественном транспорте.

Полиция просит с пониманием отнестись к процедуре досмотра и другим мерам обеспечения безопасности.

На мероприятия запрещено приносить колющие и режущие предметы, легковоспламеняющиеся жидкости и пиротехнические изделия.

«Граждане в состоянии опьянения допущены на мероприятие не будут. Воздержитесь от использования квадрокоптеров», – также обратились к брянцам в региональном УМВД.