Брянцев предупредили о ливнях с градом

Погода ухудшится 5 августа.

В ГУ МЧС по Брянской области сообщили о резком ухудшении погоды 5 августа.

В четверг в регионе будет облачно с прояснениями. Ночью местами, днем повсеместно кратковременный дождь, местами гроза, утром и днем в отдельных районах ливни и град.

Ветер ночью переменных направлений, 2-7 метров в секунду, днем южный 5-10 метров в секунду, при грозе местами порывы ветра будут достигать 15-17 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит 10-15 градусов, днем – 22-24 градуса.

Из-за неблагоприятных погодных условий жителей Брянской области просят соблюдать осторожность.