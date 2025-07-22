Брянцев приглашают принять участие в фотоконкурсе «Яблочная палитра»

В Брянской области набирает популярность новый фотоконкурс под названием «Яблочная палитра», посвященный празднованию Яблочного Спаса. Его организовали в региональном отделении Всемирного русского народного собора.

Участниками конкурса могут стать как профессионалы, так и фотографы-любители. Нет и возрастных ограничений. Со слов организаторов, уже поступили первые заявки от юных жителей областного центра. Это прекрасная возможность пополнить школьное портфолио дипломами от ВРНС.

Принимаются фотоснимки с изображением яблок или яблоневых деревьев. Программа предполагает четыре номинации: «Предметная фотография, натюрморт», «Портрет», «Яблочный Спас» и «Файн-арт». При этом разрешается побороться за победу сразу в нескольких.

По итогам конкурса планируется демонстрации работ финалистов в передвижных выставках. Желающим принять участие в конкурсе следует отправить свою заявку на адрес [email protected] Крайний срок — 10 августа 2025 года. Подробности — в ВК-сообществе регионального отделения ВРНС.

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