Брянцев призвали правильно жаловаться на отсутствие автобусов и маршруток

Чем больше официальных жалоб, тем вероятнее вмешательство прокуратуры, заявили в мэрии.

В Брянской городской администрации прояснили ситуацию, связанную с нарушениями графика движения автобуса № 25 и маршрутки № 42. В адрес перевозчиков чиновники направили претензии.

В отделе транспорта мэрии сообщили, что на работу муниципального маршрута № 25 негативно повлияла сезонная заболеваемость.

Также чиновники напомнили горожанам о необходимости направлять официальные жалобы на работу маршрутных такси.

«Прокуратура не считает обращение в соцсетях официальной жалобой! Чем больше официальных жалоб, тем больше вероятности, что прокуратура начнет воздействовать на частных перевозчиков в рамках существующего законодательства и понудит их работать как положено», – отметили в горадминистрации.

Обращения и жалобы можно направлять через онлайн-приемную на сайте Брянской городской администрации с указанием контактов и данных для обратной связи, а также конкретной информации о сорванном рейсе, включая дату, время и остановку.

Также можно звонить в службу движения городского автотранспортного предприятия по телефону 52-79-13 и сообщать о перебоях в работе конкретного автобуса. Если в срыве рейса виноват водитель, к нему примут меры дисциплинарного воздействия.

Напомним, утром 30 ноября брянцы устроили потасовку, пытаясь занять место в 42-й маршрутке.