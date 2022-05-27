Брянцев просят помочь бойцам ЛНР и ДНР деньгами и экипировкой (ВИДЕО)

Проект запустил «Народный фронт».

«Народный фронт» запустил проект для помощи бойцам народной милиции Луганской народной республики и вооруженных сил Донецкой народной республики. Заявление общественников 27 мая распространил Брянский региональный оперативный штаб.

«Бронежилеты, одежда, обувь, медицинские товары, рации и квадрокоптеры – все то, что так необходимо ребятам на передовой. С нами – блогеры, артисты, спортсмены, волонтеры, в том числе добровольцы из Донбасса Катя и Валя Корниенко, и военные корреспонденты. Решение объединить усилия мы приняли сегодня на базе штаба #МыВместе в Ростове-на-Дону», – сообщает «Народный фронт».

«Народный фронт» выступает площадкой, которая бы упростила логистику, поставки и поиск ресурсов для того, чтобы помогать силовым подразделениям на передовой», – пояснил руководитель исполкома «Народного фронта» Михаил Кузнецов.

Если помощь будет финансовой, «Народный фронт также обеспечит безопасность платежей. Реквизиты общественники пообещали опубликовать позже.