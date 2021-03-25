Брянцев просят помочь найти мать убитого новорожденного

Следователи ищут информацию о роженицах.

СУ СК РФ по Брянской области просит жителей региона оказать помочь в установлении личности матери убитого новорожденного.

Напомним, утром 24 марта в лесу Заставище недалеко от улицы Дружбы в Бежицком районе Брянска обнаружили обгоревшее тело младенца с проломленным черепом.

Сейчас правоохранители устанавливают личности родителей ребенка. Жителей Брянской области просят оказать содействие в раскрытии преступления.

«Просим предоставить информацию о беременных женщинах, проживавших рядом с вами или вашими знакомыми в последние девять месяцев, которые в настоящее время таковыми не являются и у них отсутствует ребенок, а также о беременных в указанный период времени женщинах, которые убыли за пределы Брянска и Брянской области, в том числе в неизвестном направлении», – обратились к брянцам следователи.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о преступлении, просят обращаться в следственное управление на круглосуточную телефонную линию «Ребенок в опасности» по телефонам: 8 (4832) 62-01-76 или 123 (для набора мобильных телефонов), а также в полицию по телефону 02 или 102 (для набора с мобильных телефонов).