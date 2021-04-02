Брянцев просят помочь восьмилетнему Вове с расщелиной неба

Ребенок нуждается в операции.
Жителей Брянской области просят помочь восьмилетнему Владимиру, который родился с расщелиной неба.
Мальчик из Севска сейчас находится на лечении в Брянской областной больнице. Из-за сложной финансовой ситуации семьи сотрудники больницы обратились за помощью в благотворительный фонд «Ванечка».
Как рассказала ИА «Город 32» руководитель фонда «Ванечка» Ирина Цыганкова, брянские медики направили Вову и его молодую маму за помощью к московским специалистам.
16 апреля ребенка ждут в Москве на обследование и запись на операцию, которая исправит физический недостаток, мешающий маленькому Вове вести полноценную жизнь. Чтобы доставить мальчика в столицу, необходимо собрать минимум 8 тысяч рублей. В этой ситуации каждая копейка на счету, отметила Ирина Цыганкова.
Те, кто готов принять участие в судьбе Владимира, могут обратиться в благотворительный фонд помощи детям с онкогематологическими и иными тяжелыми заболеваниями «Ванечка».
Расщелина неба, или волчья пасть, – это врожденная деформация, которая представляет собой расщепление тканей твердого и мягкого неба. В результате образуется сообщение между ротовой и носовой полостью.
Дети, родившиеся с этим пороком, с момента рождения не могут нормально дышать и принимать пищу. Коррекция деформации проводится только хирургическим путем с последующей реабилитацией.
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