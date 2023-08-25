Около 4,5 тысячи книг отправили из Брянска в ЛНР

Около 4,5 тысячи книг для библиотек и домов культуры отправили из Брянска в подшефную Брянку ЛНР. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

В Брянской области прошли традиционные акции «Собери ребенка в школу», «Помощь школам» и «Родительская приемка». Подготовится к учебному году волонтеры, чиновники, предприятия помогли детям из многодетных, малообеспеченных и неблагополучных семей, семьям участников специальной военной операции.

«В Брянской области организовано 57 пунктов приема школьных принадлежностей: канцелярии, наборов для детского творчества, школьной формы и обуви, рюкзаков, спортивного инвентаря. Набор первоклассника — ранец, портфель, всю необходимую учебную литературу — уже получили более 1000 ребят», – уточнил Александр Богомаз.

Глава региона отметил, что в подшефную Брянку Луганской Народной Республики отправили медикаменты, продукты, средства гигиены и школьные принадлежности, а также книги для школьных библиотек и домов культуры.

«Почти 4,5 тысячи экземпляров: это русская классика, сказки, учебная литература», – добавил Александр Богомаз.